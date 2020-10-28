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Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor

NAZİLLİ ‘İNCİ YAŞAM’ DA HAYAT BAŞLIYOR

AYDIN 28.10.2020, 10:22
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Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor

Nazilli Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi A Blok inşaatı tamamlandı.

Nazilli Belediyesi ve Yeni Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi A Blok konutlarının anahtar teslimi yarın başlayacak. Yeni Mahalle 140 Sokak’ta gerçekleştirilecek olan teslim töreninde pandemi kuralları gözetilerek 5 konut sahibine anahtarları verilecek.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek törende yeni örnek daire gezilerek basın açıklaması yapılacak. B Blok çalışmalarının da hızla devam ettiği proje, sosyal tesisleri ve dünyaca ünlü markaların bulunduğu çarşısıyla Nazilli’de konforlu bir yaşam anlayışı sunuyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İnci Yaşam Projesi B Blok satışları ise uygulanan nakit indirim oranı ile hız kazanmaya devam ediyor.

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