Nazilli İlçe Müftülüğü’den 12 din görevlisi Kahramanmaraş’a gitti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cenaze işlemlerinde görevlendirilen İlçe Müftülüğü’ne bağlı 12 din görevlisi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine doğru yola çıktı.

Nazilli İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen ekip Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine kefen, su ve yiyecek maddi bulunan araç ile yola çıktı. Ekip, burada cenaze ve defin işlemlerini gerçekleştirecek. İlçe Müftüsü Selamı Bayrakçı tarafından dualarla uğurlanan ekip deprem bölgesinde 3 gün kalacak. Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, “Meydana gelen büyük depremde Diyanet İşleri Başkanlığımız bölgede bütün ekipleriyle görev yapmakta. Bu çerçevede ilimizden 4’üncü ekip olarak Nazilli’den görevlilerimiz Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine doğru yola çıkıyor. Cenazelerle ilgili işleri yapmak üzere görevlendirildik. 12 kişilik ekibiz 3 gün kalacak. Allah-ü teala enkaz altında kalan herkese yardım eylesin. Yardım için yola çıkan bütün ekiplerimize Allah kolaylıklar versin. Bir daha da böyle afetler yaşanmasın” ifadelerini kullandı.