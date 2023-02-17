Nazilli için hazırlanan ’deprem master planı’ hızlandırılıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan müteahhit, mimar ve mühendislerle yaptığı toplantıda geçtiğimiz yıl ilçe genelinde çalışmalarına başlanan deprem master planının hızlandırıldığını duyurdu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, İnşaat Mühendisleri Odası Nazilli Temsilcisi Mustafa Düzgün, Nazilli Mimarlar Odası Temsilcisi Mustafa Özhan, Nazilli Müteahhitler Derneği Başkanı Remzi Erdemci, Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Serap Oymak, müteahhit, mimar ve mühendisleri makamında ağırladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana muhtemel bir deprem için hazırlıkların sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Özcan, bugüne kadar ilçe genelinde ücretsiz rezonanslı ölçüm yaptırıldığını, deprem toplanma alanlarına ilişkin proje hazırlandığını ve ünlü profesörlerin katıldığı seminerlerde vatandaşlara deprem çantası dağıtıldığını söyledi.

Öte yandan pazar alanı ve otopark olarak planlanan noktalarda güneş enerjisi ve su kaynağı bulunan çadır kent için hazırlık yapıldığını söyleyen Başkan Özcan, tüm bunlara gerek kalmadan şehrin genişleme alanın kuzeye kaydırılarak imar planlarında değişiklik yapılacağını ifade etti.

Nazilli’nin önceliğinin sağlam zeminlere kurulmuş dayanıklı yapılar olduğunu dile getiren Başkan Özcan, “10 hektarlık alanda mikro ölçümleme yaptık. Şehrin belirli noktalarının imara kapatılması ve yeni imar bölgelerinin belirlenmesi için çalışmalarımızı yaparak konu ile ilgili hibe desteği için başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Tüm paydaşlarımız, 14 üniversite ve 42 akademisyenimizle diri fay hatlarını göz önünde bulundurarak şehrimizin imar alanlarının yeniden düzenlenmesi için çalışıyoruz. Nazilli için önceliğimiz budur” dedi.