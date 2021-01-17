Nazilli HEM ve ASO Aydın’a emanet

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürü Muhlis Sönmez’in emekliye ayrılmasının ardından göreve Feray Aydın getirildi. Müdür Sönmez ile son bir buçuk yıl görev yapan tecrübeli eğitimci Feray Aydın, devraldığı hizmet bayrağını daha yükseğe taşıyacağını belirtti.

Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhlis Sönmez’in 65 yaşını doldurmasından dolayı yaş haddinden emekli olmasının ardından müdürlük görevine 10 yıllık eğitimci Feray Aydın getirildi. Son bir buçuk yıldır birlikte çalıştıkları Müdür Sönmez’in koltuğuna oturan evli ve iki çocuk annesi Müdür Yardımcısı Feray Aydın, kurumu bir adım ileri götürmek için çalışacaklarını ifade etti. Eğitim alanında en önemli kurumlardan biri olan HEM ve ASO’nun sadece bir yaş grubuna değil 7’den 77’ye herkesin eğitimine hitap ettiği için çok önemli bir kurum olduğunu belirtti. Aydın; “Öncelikle bu güne kadar bizlere büyüklük ve önderlik yapan çok değerli Müdürümüz Muhlis Sönmez’e bu güne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şahsıma bu önemli görev verildiği için de çok mutluyum. Amacım kurumumuzu bütün bileşenleri ile birlikte bir adım daha ileri götürüp bütün herkese en faydalı şekilde hizmet edebilmek. Çok çalışacağız. Şu anda kurum olarak 3 farklı yerde hizmet vermekteyiz. Pandemi dolayısıyla kurslarımız yoktu. Göreve başladıktan sonra kurslarımız açıldı. Kurslarımızı pandemi kurallarına uygun şekilde başlattık. Peyderpey de kurslarımız açılmaya devam edecek. 7’den 77’ye her yaştan kursiyerimiz var. Bütün paydaşlarımızla her vatandaşımıza yararlı kurslar açmaya çalışacağız. Bir eğitimci olarak en çok sevdiğim eğitim şekli olan Halk Eğitim Merkezlerinde görev almak, hatta müdür olarak bu görevi üstlenmek benim için büyük bir gurur” dedi.