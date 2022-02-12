Nazilli Fen Lisesi, merhum öğretmeni Öner Evren’i unutmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği kütüphanene açılışları kapsamında "Sıfır Atık Kütüphane" projelerinden bir daha Nazilli Fen Lisesi bünyesinde faaliyete geçti. Kütüphaneye de 2 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden okulun sevilen isimlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Öner Evren’in ismi verildi.

Nazilli Fen Lisesi Müdürü Ali Çomruk ve ekibinin ev sahipliğinde yapılan açılışa AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, öğretmenler ve okul öğrencileri katıldı.

“Öğretmenimiz Öner Evren’in ismini kütüphanemize verdik”

Nazilli Fen Lisesi Müdürü Ali Çomruk, açılışta yaptığı konuşmada kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “2 yıl önce geçirdiği kalp krizinin ardından vefat eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Öner Evren’in ismini kütüphanemize verdik. Bundan böyle öğretmenimizin ismi okulumuz kütüphanesinde yaşayacaktır. Buranın yapımında tamamen sıfır atık malzemeleri ve ahşap malzemeler kullanıldı. Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Şimşek’e, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüze ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Bu kitaplar okunmazsa hiçbir anlam ifade etmez”

Aydın genelinde kütüphanesiz okul kalmadığını ve toplamda 303 kütüphanenin açıldığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfi Okumuş, “Bugün burada anlamlı bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının desteklediği ‘Kütüphanesiz okul kalmayacak’ projesi kapsamında Aydın’da şu an itibariyle kütüphanesiz hiçbir okulumuz kalmadı. Emeği geçen başta meslek liselerimize teşekkür ediyorum. Tabi bu kitaplar raflarda durmayacak. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için bu kitapları okumalarını istiyoruz. İnşallah geleceğimiz olacak olan öğrencilerimizin yetişmesi, gelişmesi onların kendilerini geliştirmesi konusunda buradaki kitaplar faydalı olacaktır. Kütüphanelerimizi yapıyoruz, içlerini kitaplarla dolduruyoruz ama bu kitaplar okunmazsa hiçbir anlam ifade etmez. Nazilli Fen Lisemiz gerçekten yüz akımız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphaneye ismi verilen merhum öğretmenimize de Allahtan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Öner Evren’in babası Mustafa Evren ise yaptığı konuşmada çok duygulandığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.