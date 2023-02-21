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Nazilli esnafı Başkan Çerçioğlu ile görüştü
Nazilli Minibüs, Otobüs ve Servis Araçları Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Refik Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
AYDIN 21.02.2023, 13:55
Nazilli Minibüs, Otobüs ve Servis Araçları Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Refik Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın’daki başarılı çalışmaları ve deprem bölgesine verdiği desteklerden dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Ekiz ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.