Nazilli ESKKK’da Genel Kurula 2 Adayla Girecek

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK), genel kurula gidiyor. 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Olağan Genel Kurulunu yapacak olan kooperatifte mevcut başkanın yanısıra başkanlık için yeni bir aday daha yarışacak.

Nazilli ESKKK 2018-2019-2020 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Bin 448 üyesi bulunan ESKKK’nın yapılacak olan genel kurul öncesi ardı ardına adaylıklar da açıklanmaya başlandı. 2011 yılından bu yana Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını yürütmekte olan Başkan Dursun Öztunç ilk adaylık açıklayan isim oldu. Ardından Nazilli Demirciler Esnaf Odası Başkanı Nuri Şimşek’de adaylığını açıklayarak ‘yarışta bende varım’ dedi.

10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olacağını açıklayan Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi mevcut Başkanı Dursun Öztunç, yönetim olarak 2011 yılında 3 lira 13 kuruş bütçe ile bölgede son sırada olan bir kooperatif teslim aldıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz süreçte sıfır kredi limitini bugün 225 bin TL limite yükselterek Aydın’da 1. Sınıf Kooperatif olduk. Bu seçimle birlikte 4’üncü kez göreve aday oldum. 10 yıllık görevi şahsıma ve ekibime layık gören Nazilli esnafıma şükranlarımı sunuyorum. 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 10.00’da yapılacak olan Genel Kurulda esnafımızın desteklerini bekliyorum. 10 yıldır yapmış olduğum görevime 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak olan kongremizde başkanlık adaylığına ekip arkadaşlarımla beraber yeniden talibim.”

Aydın’da İkinciyiz

Başkan Öztunç, “Pandemi sürecinde esnafımız zor durumdaydı bölge birliğimiz merkez birliğimizle 2020 yılında Nazilli esnafına ciddi bir destek olduk. Bin 250 kişilik bir esnafa kredi verdik. Yaklaşık 55 milyon para dağıttık. İnşallah bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız. İnşallah bu zor günleri tekrar yaşamayız. Tedbirlerimizi elden bırakmayarak normalleşme sürecine gireceğiz. 2011 yılında sıfır limitli kredi verebilen bir kooperatiften bugün çok şükür 225 milyon liraya limit olarak yükselttik. Aslında çok acı ancak 2011 yılında Aydın bölgesinde 43 kooperatifimiz vardı. 43 kooperatifte en sondaydık ama çok şükür ekip arkadaşlarımızla birlikte ‘neler yapabiliriz’ diye konuştuk. Çok şükür bugün Aydın bölgesinde 2. sıradayız. Finansman olaraktan iyi durumdayız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek üyelerden yeniden destek istedi.

İkinci Aday Nuri Şimşek

Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Şimşek, 10 Temmuz’da yapılacak Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçiminde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını belirten Başkan Nuri Şimşek, “Şeffaf bir yönetim anlayışıyla, ‘birlikten kuvvet doğar’ sloganımız ile yönetime aday arkadaşlarımla beraber göreve talibiz" dedi.

Olağan Genel Kurul 10 Temmuz 2021’de yapılacak

ESKKK’nın yapılacak Genel Kurulunda 17 gündem maddesi görüşülecek. Açılış konuşmasıyla başlayacak genel kurul, Başkanlık Divanının seçimi ile devam edecek. 3 yılın çalışma raporları, Denetim Kurulu Raporları ve gelir-gider tablolarının okunmasıyla devam edecek. Ardından yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edilecek. Daha sonra 3 yıl görev yapacak yönetim kurulu, denetim kurulu ve Bölge Birliği temsilcilerinin seçimi yapılacak. Genel kurul dilek ve temennilerle sona erecek.