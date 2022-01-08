banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı

Nazilli Elektrikçiler Odası’nda seçim heyecanı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı Oda Başkanlığı seçimlerine günler kala seçim takvimlerinin de belli olmasının ardından çalışmalarını hızlandıran adaylar destek arama ve tanıtım ziyaretlerine devam ederken, Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor.

AYDIN 08.01.2022, 11:12
Nazilli Elektrikçiler Odası’nda seçim heyecanı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı Oda Başkanlığı seçimlerine günler kala seçim takvimlerinin de belli olmasının ardından çalışmalarını hızlandıran adaylar destek arama ve tanıtım ziyaretlerine devam ederken, Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor.

Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası seçimlerinde aday olan Nazilli’nin tanınmış esnaflarından Muzaffer İz, yönetim kuruluna aday üyeleri ile tanıtım ve destek arama ziyaretlerini bu kez Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen’e yaptı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde Nazilli ESKKK Başkanı Dursun Öztunç, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek Başkan adayı İz ve ekibine başarılar diledi. Başkan Öztunç, yaptığı konuşmada: “Tabi önümüzde Allah kısmet ederse bu Pazar itibariyle birinci seçimimiz olan bakkallar odası, daha sonra elektrikçiler, tuhafiyeciler derken 14 odamızın da seçimi devam edecek. Biz de oda başkanı arkadaşlarımız olsun, yeni aday arkadaşlarımız olsun medeni cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı neyse o olur. Biz kurum olarak tüm odalara, başkan adayı arkadaşlara ve başkanlara yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.”

“Bizim kimseye karşı bir husumetimiz yok”

Bazı oda başkanlarının asılsız ithamlarda bulunarak kooperatif yönetimine karşı tutum sergilediklerini de ifade eden Başkan Öztunç: “Bizim kimseye karşı da bir husumetimiz falan yok. Bazı oda başkanlarının ‘Kooperatif bizi istemiyor’ gibi konuştukları duyumları alıyoruz. Bunlar hoş olmayan şeyler. Kooperatifimizin hiçbir kimseye karşı bir istememezlik şansı ve durumu yok. Herkes demokrasi çerçevesi içinde yarışa girer. Bu bir yarıştır. 3 aday olur, 5 aday olur. Bunu bizde biliyoruz. O arkadaşlar da biliyoruz. Mevcut başkanlar iyi çalıştılarsa, hizmet ettilerse zaten tercih edilecek. Yok ama iyi çalışmayıp üyelerine hizmet veremediyse o odada değişim şart. Bu konuda bazı oda başkanlarının sitemlerini duyuyoruz. Bunlar çok yanlış şeyler. Biz bugüne kadar kooperatif olarak hiç kimseye ayrımcılık yapmadık. Yapmıyoruz da. Yapamayız da zaten. Böyle bir şey yok. 14 odaya bağlı bin 600 üyemiz var. Hepsi de başımızın tacıdır. Kooperatifimize geldiklerinde her zaman işlerini görürler. Son zamanlarda birkaç oda başkanının üyesini göndermeyerek ‘Kooperatif kredi vermiyor. Kredi almakta zorlanıyoruz’ söylemlerini asla kabul etmiyoruz. Bunlar kesinlikle yalan şeyler. Ve kabul etmiyoruz. Tüm üyelerimiz hiçbir kimsenin söylemine bakmadan kooperatifimize gelebilir, başvurusunu yapabilir” dedi.

NGC’ye hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yapan ve yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni de (NGC) ziyaret eden Muzaffer İz ve ekibi, NGC Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Özmen, ziyaret nedeniyle İz ve ekibine teşekkür ederek: “1993 yılında kurulan cemiyetimiz ilk kez hizmet binasına kavuştu. Bununla birlikte basın mensupları olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdik. Neredeyse her gün ziyaretçilerimiz oluyor. İyi dileklerini ileten ve ziyaretleri ile bizleri çok mutlu eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Özellikle oda seçimleri döneminde tüm aday arkadaşlar ziyaret ederek bizlerle seçim çalışmalarını değerlendiriyor. Seçimlerin ilçemiz ve bölgemiz için, özellikle de esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başkanların en önemli görevi üyelerine en iyi şekilde hizmet etmektir”

Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası başkan adayı Muzaffer İz, “1967 yılında kurulan Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası, çok sayıda farklı iş sektöründen üyeleri barındırması ve Nazilli’nin neredeyse tüm kesimlerine hitap etmesi nedeniyle ilçenin en büyük ve en köklü odaları arasındadır. Yaklaşık 650 üyeyle ilçenin en köklü ve büyük odaları arasında yer alıyoruz. Kısa adı ile Nazilli Elektrikçiler Odası seçimleri 16 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Daha katılımcı, daha etkili, daha dinamik ve üye esnafımızın ticaretini olumlu yönde etkileyecek projelerle üyelerimizin yanında olmak en büyük amacımız. Yönetim kurulunda görev alacak donanımlı ekibimizle hizmet için adayız” dedi.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8