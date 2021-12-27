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Nazilli Elektrikçiler Odası’na yeni aday

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı Oda Başkanlığı seçimleri için adayların büyük bölümü oluşmaya başladı. Adaylık yarışında Nazilli Elektrikçiler Odası başkanlığı için aralarında gazetecilerin de olduğu Muzaffer İz başkanlığındaki liste basın mensuplarına tanıtıldı.

AYDIN 27.12.2021, 11:58
Nazilli Elektrikçiler Odası’na yeni aday

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı Oda Başkanlığı seçimleri için adayların büyük bölümü oluşmaya başladı. Adaylık yarışında Nazilli Elektrikçiler Odası başkanlığı için aralarında gazetecilerin de olduğu Muzaffer İz başkanlığındaki liste basın mensuplarına tanıtıldı.

Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası seçimlerinde son başkan adayı Muzaffer İz oldu. Yaklaşık 650 üyeyle ilçenin en köklü ve büyük odaları arasında yer alan kısa adı ile Nazilli Elektrikçiler Odası seçimlerinin 16 Ocak 2022 tarihinde yapılacağı öğrenilirken son aday Muzaffer İz, Nazilli Belediyesi iştiraklerinden olan Hangar Cafe restoranda düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelerek adaylık duyurusunda bulundu. Odaya üye 5 gazetecinin bulunduğunu ifade eden Başkan adayı Muzaffer İz: “07 Ocak 2022 tarihinde resmi olarak adaylığımızı açıklayacağız. Bunun öncesinde ilçemizde görev yapan çok değerli basın mensuplarımız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. 7 ocakta üyelerimizin de katılımıyla düzenleyeceğimiz kahvaltı etkinliğinde resmen adaylığımızı duyurmuş olacağız. Bu dönemde hazırlıklarımız ve ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Daha katılımcı, daha etkili, daha dinamik ve üye esnafımızın ticaretini olumlu yönde etkileyecek projelerle üyelerimizin yanında olmak en büyük amacımız. Yönetim kurulunda görev alacak donanımlı ekibimizle hizmet için adayız” dedi.

1967 yılında kurulan Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası, çok sayıda farklı iş sektöründen üyeleri barındırması ve Nazilli’nin neredeyse tüm kesimlerine hitap etmesi nedeniyle ilçenin en büyük ve en köklü odaları arasında olduğunu ifade eden Başkan Adayı İz, Nazilli’deki esnaflar arasındaki diyaloğun ve birlikteliğinin artmasının tüm ülkeye faydası olacağını da sözlerine ekleyerek oda üyelerine birlikte hizmet etme çağrısında bulundu.

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