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Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlıkçılar bayramlaştı

Nazilli Devlet Hastane’si Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve hastane yönetimi Kurban Bayramı sebebiyle hastanenin tüm birimlerini tek tek dolaşıp çalışanlar ve hastalar ile bayramlaştı.

AYDIN 17.07.2021, 00:45
Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlıkçılar bayramlaştı
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Nazilli Devlet Hastane’si Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve hastane yönetimi Kurban Bayramı sebebiyle hastanenin tüm birimlerini tek tek dolaşıp çalışanlar ve hastalar ile bayramlaştı.

Öğleden sonra başlayan bayramlaşma hastanenin altıncı katından, birinci katına kadar, Covid servisi, Covid polikliniği, aşı odası atölye, terzihane gibi tüm birimler ziyaret edilerek hasta ve hasta yakınları ile sohbet edilip hastane memnuniyetleri ile ilgili düşüncelerini soran Tetik, hem hastaların hem de tüm personelin bayramı kutlandı.
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