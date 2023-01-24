Nazilli Devlet Hastanesi’nde göz ameliyat mikroskobu hizmete sunuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Nazilli Devlet Hastanesi’nde son teknoloji göz ameliyat mikroskobu hastaların hizmetine sunuldu.

Deneyimlerinden aldığı güç ve sorumluluk ile bugüne kadar sürdürdüğü insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını, gelişen teknoloji ve modern yönetim anlayışı ile birleştirerek güçlü personel kadrosu ile sağlıkta örnek kuruluş olmayı ilke edinen Nazilli Devlet Hastanesi bünyesine yeni cihazlar kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, tıp bilimindeki yenilikleri, gelişen teknolojiyi takip ederek tıbbi etiğe uygun hizmet anlayışı temel prensip edinen Nazilli Devlet Hastanesi’nde son teknoloji göz ameliyat mikroskobu hastaların hizmetine sunuldu.

Önceki cihazlara göre daha yükzek görüntü kalitesi sunabilen cihazla ilgili Nazilli Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Nazilli Devlet Hastanesi olarak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına çalışmalar devam ediyor. Son olarak hastanemize, son teknoloji Göz Ameliyat Mikroskobu vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Önceki cihazlara göre daha yüksek görüntü kalitesi sayesinde operasyonlarda oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilebilecek. Alınan bu cihaz başta kurumumuza olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.