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Nazilli Devlet Hastanesinde Dezenfekte İşlemleri Sürüyor

Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

AYDIN 18.11.2020, 10:25
Nazilli Devlet Hastanesinde Dezenfekte İşlemleri Sürüyor

Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan özel dezenfekten ekipleri tarafından belirli saatler içerisinde hastanenin değişik bölümlerinde dezenfekte faaliyetleri hızla gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik, “Hastanemizde salgın kapsamında alınan önlemler çerçevesinde tüm hizmet alanları düzenli ve periyodik olarak 5 ULV cihazı ile dezenfeksiyon işlemleri yapılmakta. Bizler gerekli tedbirleri alıyoruz, Dezenfekte çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz” dedi.
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