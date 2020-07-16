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Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne ‘Tetik’ atandı
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE UZM. DR. ENGİN TETİK ATANDI.
AYDIN 16.07.2020, 14:05
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Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Doktor Engin Tetik atandı.
Çine Devlet Hastanesi Başhekimi olarak 2016 yılının Ocak ayından bu yana görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Engin Tetik Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Tetik bugün itibari ile yeni görevine başladı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Tetik’e yeni görevinde başarılar diledi.
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