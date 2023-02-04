Nazilli, büyük mitinge hazır

Aydın’ın Nazilli ilçesine ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşmak için halk belediye meydanına akın ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın ziyaretleri kapsamından il merkezinin ardından Nazilli’de düzenlenecek olan miting ve ziyaret hazırlıkları sürüyor. Nazilli ve çevre halkının büyük bir heyecanla beklediği Cumhur Başkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı Belediye Meydanı’na akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Meydana giden birçok noktada polis ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri altında vatandaşları meydana alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından görmek isteyenler ise büyük heyecan yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte AK Parti il ve ilçe başkanlıkları öncülüğünde milletvekillerinin yoğun bir tempoyla hazırlandığı ziyaret ve miting için günler öncesinden çalışmalar tamamlandı.

Güvenlik kontrolünden geçmelerinin ardından Belediye Meydanına gitmeye hazırlanan vatandaşlar yaptıkları konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve yakından görme şansı yakalayacakları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Mitinge gelerek Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlardan Abdullah Karaca: “Televizyonlarda hep görüyoruz ama gerçekte yakından görmek için geldim. Sanırım yakından göremeyeceğim. Çünkü çok kalabalık. Miting alanından biraz uzakta kaldım. Sesini duymak bile bize yeter” dedi.

Nazilli’ye bağlı kırsal Çobanlar Mahallesinden geldiğini ifade eden Mustafa Atalay: “Cumhurbaşkanımızı Nazilli’de görmekten dolayı çok mutluyuz. Onu daha yakından gerebilmek için mitinge geldim. Allah razı olsun.

ifadelerini kullanırken, Seval Kökçü isimli vatandaş da “Cumhurbaşkanımız için geldim. Heyecanlıyım. Görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.