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Nazilli birbirinden ünlü yazarları ağırlıyor

Nazilli Belediyesi 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin 2. gününde Osman Girgin, Serhan Asker ve Sinan Meydan sanatseverlerle buluştu.

AYDIN 23.03.2022, 11:39
Nazilli birbirinden ünlü yazarları ağırlıyor

Nazilli Belediyesi 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin 2. gününde Osman Girgin, Serhan Asker ve Sinan Meydan sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve bugüne kadar yüzlerce ünlü isimlerin konuşmacı olarak katıldığı Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Milli Mücadele’de Nazilli Tarihi konulu konferansı ile izleyicilerle bir araya gelen ve Nazilli’de yetişen önemli yazarlar arasında yer alan Orman Girgin, tarih anlatılarının yanı sıra bugüne kadar yayımlanan derleme, makale, roman ve çocuk kitaplarından da bölümler paylaştı.

Gazeteci Yazar Serhan Asker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca Türkiye’de değil tüm Dünyaya damga vuran güçlü bir lider ve örnek bir şahsiyet olduğunun altını çizerek küresel örneklerle anlatımını güçlendirdi.

Geçmiş yıllarda Almanya’da siyaset muhabirliği yapan, Efsane Değil İnsanım kitabının yazarı ve Türkiye’de yaptığı TV programları ile tanınan Serhan Asker, Türkiye’de Milli Eğitim sisteminin önemine değinerek, “Sizler burada çok şanslısınız. Ben Sümerbank’ı gezdim. Hem hüzünlendim hem de duygulandım. Öyle bir kampus oluşturulmuş ki işçiler Opera’da sahneye çıkıyorlar. Burada büyük bir düşünce var” diyerek konuşmasının ardından katılımcılarının sorularını yanıtladı.

Yazar Serhan Asker’in ardından tarih ve dil çalışmaları, Cumhuriyet tarihini incelemeleri ile Türk tarihine ışık tutan Yazar Sinan Meydan izleyicilerle buluştu.

’Atatürk’ün Vicdanındaki Milli Sır: Cumhuriyet’ konulu konferansı ile büyük beğeni toplayan ünlü Yazar Sinan Meydan, tarih okumanın öneminin altını çizerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephede 4 bin kitap okuduğunu hatırlattı.

Programın ardından protokol üyeleri tarafından konuşmacılara çiçek takdim edildi. Hayranlarıyla fotoğraf çekilen yazarlar, kitaplarını imzalamayı ihmal etmedi.

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