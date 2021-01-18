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Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı
Aydın’da dünden beri etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve kar yağışı dolayısıyla Nazilli-Beydağ yolu zincirsiz araçların geçişine kapatıldı.
AYDIN 18.01.2021, 12:15
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Aydın’da dünden beri etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve kar yağışı dolayısıyla Nazilli-Beydağ yolu zincirsiz araçların geçişine kapatıldı.Aydın’ın yüksek kesimlerinden dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde Nazilli-Beydağ karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri Nazilli Aksu Köyü civarında yolu kesti. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmeyen bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar yağışı ve kış şartlarının etkili olduğu belirtildi.
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