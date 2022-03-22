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Nazilli Belediyespor’da Ünal Önal dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor’un Olağanüstü Genel Kurulunda Ünal Önal’ın başkanlığında tek liste ile seçime girildi. Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantının ardından Ünal Önal siyah beyazlı kulübün başına getirildi.

AYDIN 22.03.2022, 09:46
Nazilli Belediyespor’da Ünal Önal dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor’un Olağanüstü Genel Kurulunda Ünal Önal’ın başkanlığında tek liste ile seçime girildi. Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantının ardından Ünal Önal siyah beyazlı kulübün başına getirildi.

Nazilli Belediyespor tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü kongreye eski yöneticilerin yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı. Kongrede divan başkanlığına eski Kulüp Başkanı Erdoğan Eker seçildi. Divan teşekkülünün onaylanmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla kongre başladı. Kulüp tüzüğünün 10’ncu maddesi oy birliğiyle değiştirilerek 30 olan asil yönetim kurulu 32’ye, 5 olan yedek üye sayısı 12’ye çıkarıldı. 2 sezondur Nazilli Belediyespor’un başkanlığını yürüten Soner Yelkovan’a Belediye Başkanvekili Mustafa Tınaz, hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

“Camiayı bütünleştireceğiz’’

Yeni Kulüp Başkanı Ünal Önal, camiayı bütünleştireceklerini ifade ederek, “Genel kurulumuz Nazilli’mize hayırlar getirir. 5 dakikada ben ve ekibime hiç itirazsız onay verdiniz. 32 kişiyle birlikte teşekkür ediyorum. Gurur duydum. Bu görevler gelip geçici. Soner ve Nurettin ağabeylerimle görev yaptım. Birçok ağabeyim burada başkan olarak konuşmayı yaptı. Bugün bize nasip oldu. İlerleyen günlerde burada oturan veya oturmayan delegemize nasip olur. Bu emaneti 32 arkadaşımla birlikte en güzel şartlarda iade etmek için aldım. İnşallah Nazilli’miz kazanır. Hiçbir zaman kahraman olma gibi, büyük işler yapma gibi değil, Nazilli Belediyespor’a hizmet etme girişimimiz oldu. Benimle beraber yola çıkan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gün birlik ve beraberlik, Nazilli Belediyespor’a hizmet etme günü. Beraber maç izleyelim. Ben bu camiaya küsmüş ağabeylerimle maç izlemek istiyorum. Yönetimimden hiçbir kimse, kimseye laf etmeyecek. Şeffaf olacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Yeni Başkan Ünal Önal’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mustafa Tınaz, Erkan Abbasoğlu, Durmuş Kural, Erol Karakuş, Recep Sakarya, Abdullah Aktolun, Faruk Kutlu, Ali Gölgesiz, Hakan Şengel, Ali Özgedik, Kadir Kabak, Veli uygar Karadayı, Oktay Asuman, Ercan Sarıot, Rıdvan Çetiner, Hasan Gürkan Yenipazarlı, Öğünç Tokgöz, Erkan Pirimoğlu, Ümit Özmen, Erkan Erkoç, Mehmet Koşar, Baskın Aksoy, Özen Akgün, Mehmet Eren, Gökhan Çamurcu, Önder Özkulak, Oğuzhan İzgü, Naim Atmaca, Caner İnceoğlu, Murat Şen, Ergün Sert

Denetim Kurulu Asil liste; Cavit Yılmaz, Durmuş Tobal, İbrahim Özkan.

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