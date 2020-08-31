Nazilli Belediyespor’da kaptan Zafer’e doğum günü sürprizi
YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA YILDIRIM DEMİRÖREN SPOR TESİSLERİ'NDE DEVAM EDEN NAZİLLİ BELEDİYESPOR'DA TAKIM KAPTANI ZAFER ÖDEN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI.
Yeni sezon hazırlıklarına Yıldırım Demirören Spor Tesisleri’nde devam eden Nazilli Belediyespor’da takım kaptanı Zafer Özden’in doğum günü kutlandı.
Önümüzdeki 2020-2021 sezonunda 3. lig 2. grupta mücadele edecek olan Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan antrenman öncesi İyi Parti Nazilli ilçe başkanı Cihat Öztürk, Kulüp Başkanvekili Kadir Mutlu, Kulüp Genel Kaptanı Haluk Volaka ve yöneticiler ile birlikte sahaya gelerek takım kaptanı Zafer Özden’in yeni yaşını kutladı. Teknik heyete ve futbolculara yeni sezonda başarılar dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Hep birlikte emeklerimizin karşılığını alacağımız bir sezon olur. Başta teknik ekibimize ve sizlere güvenimiz sonsuz, sezon sonu inşallah mutlu bir şekilde bu yılı tamamlarız. 2020 yılı maalesef ki üzücü olayların yaşandığı bir yıl oldu ama 2021 yılı bizlere çok iyi gelecek ve başarıdan başarıya hep birlikte koşacağız" dedi.
Takım Kaptanı Zafer Özden de, "Belediye Başkanımız Kürşat bey başta olmak üzere bu güzel doğum günü kutlaması için herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşımın bana şans getirirken Nazilli Belediyesporumuza da şampiyonluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.
Doğum günü kutlaması hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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