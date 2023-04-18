Nazilli Belediyespor’da kamp başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, ligin 33. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Nazilli Şehir Stadyumu’nda oynayacağı Isparta 32 spor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Futbolcular kendileri için hazırlanan ter antrenmanı programı dahilinde son çalışmalarını tamamlayarak tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Siyan incilerde Isparta 32 spor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, dizinden ameliyat olan ve tedavisine devam edilen Cemal Şener kadroda yer alamayacak.