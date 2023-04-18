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Nazilli Belediyespor’da kamp başladı
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'TA MÜCADELE EDEN EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR, LİGİN 33. HAFTASINDA 19 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15.00’TE NAZİLLİ ŞEHİR STADYUMU'NDA OYNAYACAĞI ISPARTA 32 SPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
AYDIN 18.04.2023, 16:51
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, ligin 33. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Nazilli Şehir Stadyumu’nda oynayacağı Isparta 32 spor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular kendileri için hazırlanan ter antrenmanı programı dahilinde son çalışmalarını tamamlayarak tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Siyan incilerde Isparta 32 spor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, dizinden ameliyat olan ve tedavisine devam edilen Cemal Şener kadroda yer alamayacak.