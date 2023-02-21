Nazilli Belediyespor’da hazırlıklar devam ediyor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan yıkıcı deprem felaketi sonrasında lige verilen aranın ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ligin 5 Mart’ta Nazilli Şehir Stadında Esenler Erokspor ile oynayacağı lig maçıyla tekrar başlanacağının açıklanmasından sonra Eşin Group Nazilli Belediyespor’da verilen 1 günlük izinin ardından çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında haftanın ilk antrenmanını tamamlayan siyah inciler, streching ile günün antrenmanını noktaladılar.