Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Arkasspor’u 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 2. Gurupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Arkasspor’u 3-0 mağlup etti.

Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, normal sezonun son maçında deplasmanda karşılaştığı namağlup lig lideri Arkasspor’u 3-0’lık net skorla mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan voleybolcular, İzmir deplasmanında 1. seti 19-25, 2. seti 15-25 ve 3. seti de 20-25’lik skorlar ile önde tamamlayarak 20-21-22 Şubatta Çorum’ da oynanacak olan play-off karşılaşmaları öncesinde önemli bir galibiyete imza atarak moral topladı.