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Nazilli Belediyespor taraftarı şampiyonluğu kutlayamadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.Com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor deplasmanda Yomraspor’u 1-0 yenerek grubunda 63 puanla şampiyon oldu. Şampiyon olarak 2. Lige yükselen Nazili Belediyespor Trabzon’da şampiyonluğu kutlarken Nazilli’de de taraftar kısıtlamalar nedeniyle coşkuyu yaşayamadı.

AYDIN 01.05.2021, 19:29
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Nazilli Belediyespor taraftarı şampiyonluğu kutlayamadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.Com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor deplasmanda Yomraspor’u 1-0 yenerek grubunda 63 puanla şampiyon oldu. Şampiyon olarak 2. Lige yükselen Nazili Belediyespor Trabzon’da şampiyonluğu kutlarken Nazilli’de de taraftar kısıtlamalar nedeniyle coşkuyu yaşayamadı.

Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi. Ligde şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Nazilli Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Yomraspor’a konuk oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 0-1 galip ayrılmayı başaran Nazilli Belediyespor, Kütahyaspor’un maç sonucunu beklemeye başladı. Kütahyaspor’un İskenderun FK’ya 2-1 mağlup olması ile siyah-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve teknik heyet maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Trabzon’da yaşanan sevince Nazilli’deki taraftar ortak olmak için Belediye Meydanına aktı. 17 günlük tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olunca taraftar emniyet güçlerinin uyarıları altında kısa bir coşku yaşadı.

Maçı izlemek üzere Trabzon’da bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye hoparlörlerinden anons yaptırarak taraftarları evlerine davet ederek kutlamaları sosyal medyadan devam etmelerini istedi. 50 kadar taraftar belediye meydanında yaşadıkları coşkuyu evlerinde sürdürmek üzere meydandan ayrıldı. Belediye binasına dev Nazilli Belediyespor bayrağı asıldı.

Öte yandan Nazilli Belediyespor’u İstanbul’a götürecek olan tarifeli uçak seferinin iptal edilmesi nedeniyle takım ve yöneticiler Trabzon’da mahsur kaldı. Otobüste bulamayan ekibin Pazar sabahına kadar Trabzon’da olacağı öğrenildi.
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