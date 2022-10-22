Nazilli Belediyespor taktiksel çalıştı

Eşin Group Nazilli Belediye Spor, Nazilli Şehir Stadı’nda 23 Ekim Pazar günü misafir edeceği Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Isınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan Eşin Group Nazilli Belediyesporlu futbolcular, 5’e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Belirlenmiş dar alanda hedefli taktiksel oyun çalışması yapan futbolcular daha sonra yan orta, şut ve gol vuruşu çalışması ile günün antrenmanını tamamlarken, kaleciler ilk etapta kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.