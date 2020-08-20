Nazilli Belediyespor Şermet’e emanet

TFF 3. Lig’de yer alan Nazilli Belediyespor Teknik Direktör Hasan Şermet ile anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Yavuz İncedal ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor teknik direktör arayışına girdi. Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri görüşme yaptıkları ve geçtiğimiz sezon Muğla Spor’a Play-Off oynatan Hasan Şermet ile anlaştı.

Hasan Şermet kimdir?

Deneyimli futbol adamı Hasan Şermet, teknik direktörlük kariyerine Sarayköy 1926 Futbol Kulübü’nde başladı. Şermet sonrasında Yukatel Denizlispor, Kızılcabölükspor ve son olarak Muğlaspor’da görev yaptı.