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Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2’inci lige yükseldi
Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.
AYDIN 01.05.2021, 17:26
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Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.Ligde şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Nazilli Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Yomraspor’a konuk oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 0-1 galip ayrılmayı başaran Nazilli Belediyespor, Kütahyaspor’un maç sonucunu beklemeye başladı. Kütahyaspor’un İskenderun FK’ya 2-1 mağlup olması ile siyay-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve teknik heyet maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.