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Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı

Nazilli Belediyespor verilen 1 günlük izinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bu sabah kaldığı yerden tekrar başladı.

AYDIN 25.07.2022, 11:14
Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı

Nazilli Belediyespor verilen 1 günlük izinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bu sabah kaldığı yerden tekrar başladı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına Nazilli’de tesislerinde devam eden Naz-Naz sabah saatlerinde günün ilk çalışması ile haftaya yeni bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör Taner Öcal ve yardımcıları kontrolünde hazırlanan Yo-Yo test alanı ile gerçekleştirilen çalışmada futbolcularımız 2 ayrı grup halinde teste tabi tutuldu. Yo-Yo testi ile dayanıklılık performansları analiz edilen futbolculara test sonuçlarına göre antrenman programları yapılacak. Siyah beyazlı takım akşam saatlerinde gerçekleştirilecek günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek.

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