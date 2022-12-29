Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Yönder’i renklerini bağladı

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, Burak Yönder ile anlaştı.

Nazilli Belediuesor’dan yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor basketbol takımımız daha önceki yıllarda Trabzonspor, Denizli Merkezefendi, Antalyaspor, Banvit ve Mersin Büyükşehir belediye spor gibi Süper lig ve Türkiye Basketbol liglerinde şampiyonluklar yaşamış Guard pozisyonunda oynayan 1988 doğumlu Burak Yönder ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.