Nazilli Belediyespor basketbol takımı ilk deplasman müsabakasından galip ayrıldı

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımımız 2022-2023 sezonu ilk deplasman maçında, Ankara ekibi Çözüm Ankara Koleji Basketbol Takımı’nı 56-80’lik skorla mağlup ederek parkeden mutlu ayrılan taraf oldu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Nazilli Belediyespor Basketbol Takımımız sezonun ilk deplasman maçında Ankara ekibi Çözüm Ankara Koleji Basketbol Takımı’nın misafiri oldu. TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ilk periyottan itibaren maçta üstün olan Naz Naz ilk yarıyı 26-43’lük skorla önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. ve 4. periyotlarında etkili oyunu sergileyen Aydın ekibi parkeden 56-80’lik skorla parkeden galip ayrıldı.