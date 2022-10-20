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Nazilli Belediyespor ara vermeden çalışmalara başladı
Eşin Group Nazilli Belediye Spor TFF 2. Lig’in 11. haftasında 23 Ekim Pazar günü Nazilli Şehir stadında oynayacağı Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına başladı.
AYDIN 20.10.2022, 13:41 20.10.2022, 13:48
Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan ve 2-1’lik sonuçla tur atlanan Arnavutköy Belediyespor maçı sonrasında karşılaşmada belirli süre yer alan oyuncular yenileme antrenmanı ile günü tamamladı. Diğer oyuncular da kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.