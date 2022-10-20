Nazilli Belediyespor ara vermeden çalışmalara başladı

Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan ve 2-1’lik sonuçla tur atlanan Arnavutköy Belediyespor maçı sonrasında karşılaşmada belirli süre yer alan oyuncular yenileme antrenmanı ile günü tamamladı. Diğer oyuncular da kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.