Nazilli Belediyespor, Abay ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor sol bek mevkiinde görev alan Polat Abay ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili Eşin Group Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz 2022-2023 sezonu ikinci yarısı planlaması çervevesinde Altınordu Futbol Kulübünden sezonun ilk yarısında Karşıyaka forması giyen 19 yaşındaki Konya doğumlu sol bek mevkiinde görev alan Polat Abay ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.