Nazilli Belediyesi’nin mobil vezne aracı vatandaşların hizmetine sunuldu

Nazilli Belediyesi tarafından kurulan ve ilçe genelinde hizmet vermeye devam eden mobil vezne aracı, bina içinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla belediye meydanında hizmet vermeye başladı.

Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı, Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi’nde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla belediye meydanında faaliyete başladı. Katı atı, çevre temizlik ve emlak vergisi gibi ödemeleri, nakit ya da kredi kartı ile kolayca yapabilen vatandaşlar mobil vezne hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi.

Engelli, yaşlı ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği mobil vezne aracının hizmete girmesi ile yaşanan yoğunluğun azamiye indirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz Şubat ayında hayata geçirdiğimiz ve bugüne kadar binlerce vatandaşımıza hizmet götüren aracımız 2022 yılı vergilerinin 1. taksit ödemeleri dolayısıyla yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla merkezde hizmet veriyor. Çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.