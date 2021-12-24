Nazilli Belediyesi’nin kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi

Nazilli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Elde Kırkyama Kursu alan 25 kadın, farklı renk ve desenlerdeki atık kumaşları değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırıyor. Nazilli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Elde Kırkyama Kursu devam ediyor.

Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde 2 ayrı grup olarak kursların yapıldığını belirten Eğitmen Nihal Erbakan; “Kursumuz 2014 yılında başladı. O günden bu yana yalnızca geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla kursumuz açılmadı. Kursumuzun amacı kadınlarımızı evden çıkarıp sosyalleşmelerini sağlamak. Tüm kursiyerlerimiz çok başarılı. Kursumuza başlarken bu kadar güzel işler yapılacağını tahmin etmiyorduk. Kadınlarımız çok üst düzey noktalara geldiler. Burada tüm kursiyerlerimiz çok sağlıklı. Hem psikolojik hem de bedensel olarak çok iyiyiz. Kursumuzda kullandığımız tüm ürünlerin bir anısı var. Eskiyen, modası geçen kumaşları burada en güzel şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Kırkyama kursunun yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de yer aldıklarını ifade eden Erbakan; “Her yıl kursumuzda üretilen ürünleri stantlarda satarak sokak hayvanlarına mama almak için bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca derneklerimize de destekte bulunuyoruz. 2022 yılında 19-26 Mart tarihleri arasında bir sergimiz olacak. Farklı bir konu işledik. Çevre ve tarih temalı bu sergimize herkesi şimdiden davet ediyoruz” sözlerini kaydetti.

Nazilli Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında gelişimin artırılması için meslek edindirme kursları ile sosyal faaliyetlerin her alanda desteklendiğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kursiyerlerimizi ziyaret ettiğimde kırkyama tekniğini en güzel şekilde modernize ettiklerini gözlemledim. Çok güzel işlere imza atmışlar. Türk kadını tarihin her döneminde kendini geliştirmiş ve bir şekilde üretime devam etmiştir. Kadınlarımız bu kurslarla yetenekleri keşfetme ve geliştirme imkanı buluyor” dedi