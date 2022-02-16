Nazilli Belediyesi’nden temizlik faaliyetlerinde örnek çalışma

Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınması için çalışmalar başladı.

Nazilli Belediyesi, insan sağlığının korunması ve temizlik faaliyetleri ile geri dönüşüm işlemlerinin daha etkin sürdürülmesi için çalışmalara başladı. Yerleşim noktalarında yer alan eski şantiyenin Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınması için harekete geçen ekipler, 15 dekar arazinin stabilize işlemlerini tamamladı.

Yeni şantiyenin tamamlanması ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait tüm araçların yer aldığı kapsamlı bir çalışma alanı oluşturulacağını kaydeden Temizlik İşleri Müdürü Serkan Günana; “Tüm bu çalışmaların yanı sıra geri dönüşüm ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tarafımıza göndermiş olduğu Mobil Atık Toplama Merkezi, ayrı 2 dönümlük bir alanda inşa edilecek. Şehrimizde kurulan mobil noktalardaki atıkları kendimiz ayrıştırmak üzere mobil atık noktamıza götüreceğiz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çalışmaların 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 15 dönümlük arazide kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yerleşim yerinin dışında modern bir sistemle çalışan şantiye alanı inşa ediyoruz. Eski şantiye alanımızı sosyal tesis alanı olarak değerlendireceğiz. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.