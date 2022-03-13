Nazilli Belediyesi’nden tarımsal kalkınmaya tam destek

Nazilli Belediyesi, yerelde kalkınmayı desteklemek ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla 3 bin adet fide dağıttı.

‘Kalkınma kırsaldan başlar’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi; vatandaşlara kentin simgelerinden olan zeytin, incir ve kestane fidesi dağıttı.

Bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yerelde kalkınmayı desteklemek, üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerimize can suyu olmak için fidelerimizi Belediye Meydanımızda vatandaşlarımıza dağıttık. Eken, diken, biçen bir ilçe olmak, kendine yeten bir ülkeyi yeniden canlandırmak ve en önemlisi dışa bağımlılığı azaltmak için bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. İnşallah dağıtımlarımız önümüzdeki zamanlarda da devam edecek" diye konuştu.