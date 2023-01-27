Nazilli Belediyesi’nden stratejik yol hamlesi

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yıldıztepe’de her gün binlerce kişinin kullandığı belediye konutları bölgesinde stratejik bir hamle yaparak yol çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yıldıztepe Mahallesi 1469 Sokak’ta yeni yol açma çalışmalarına başladı. Bölgede yürütülen çalışmalar çerçevesinde eski toprak yolun stabilizesi yapılarak parke taşı ve bordür kaplamaya hazır hale getirildi. Nazilli’nin en büyük mahallesi olan Yıldıztepe’de her gün binlerce kişinin hem iş yeri güzergahında yer alan hem de gündelik yaşamında sık kullandığı yolun stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanda yapılan faaliyetlerle Hasköy Mahallesi ile bağlantının da sağlanmış olacağını ifade eden Başkan Özcan, “Bu bölge ile ilgili vatandaşlarımızdan da yoğun bir talep vardı. Yolumuz açıktı ancak toprak olması sebebiyle yaya ve araç trafiği açısından sağlıklı değildi. Saha incelemelerimizin ardından hazırladığımız program çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izniyle kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” dedi.