Nazilli Belediyesi’nden Söke’deki yangının söndürme çalışmalarına destek

Nazilli Belediyesi, Söke’nin Argavlı Mahallesi’de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının söndürme çalışmalarına araç desteği verdi.

Özellikle son günlerde bölgemizde görülen aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çeşitli il ve ilçelerde çıkan yangınların söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber eden Nazilli Belediyesi, felaketin yaşandığı Söke’yi yalnız bırakmadı.

Yangın haberini alır almaz ekiplere destek talimatı veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söndürme çalışmaları ile ilgili anbean bilgi aldı.

Tüm Söke halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan; "Yine ciğerlerimiz yanıyor. Sökemizde çıkan yangını büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Yangının yerleşim yerlerine kadar ulaştığı bilgisini aldık. Bizler tüm ekiplerimiz ve araçlarımızla Söke Belediyemizin ve yetkili kurumların yanındayız. Zor şartlarda mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.