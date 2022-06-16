Nazilli Belediyesinden sele eş zamanlı müdahale

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Belediye ekipleri yoğun yağışın etkili olduğu Kızıldere, Bağcıllı, Arslanlı, Bekirler, Bayındır, Sailer, Kardeşköy ve Karahallı Mahallelerinde dere taşkınları ve kapanan yollara eş zamanlı müdahale etti.

Beydağ-Ödemiş yolunun aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle kapandığı haberini alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bölgeye giderek çalışmalara katıldı. Pek çok noktada yolların kapanması ile uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplere acil müdahale talimatı veren Başkan Özcan ise araçların geçmekte zorlandığı bölgelere büyük güçlükler sonunda giderek hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

Başkan Özcan, Kızıldere ve Bağcıllı Mahallesi’nde ağır iş makinalarının çalışmalarını da yerinde inceledi. Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin müdahaleleri ile ilçe genelinde kapanan tüm yolların açıldığını belirten Başkan Özcan, “Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. Halkımız gerekli önlemleri aldı ama gördüğünüz gibi derelerden gelen su 1 buçuk tonluk kayayı taşıyarak mezarlık istinat duvarını tahrip etti. Yaklaşık 5 mezarımızın da üstünün örtülmesine sebebiyet verdi. Yolların hali ortada. Arslanlı’nın oradan başlayıp Bağcıllı’ya kadar her yere kadar dere akıntısı, taşınan rüsubat ve kapanmış yollar var. Vatandaşlarımız yollarda kalmıştı. Ben mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarında görevli arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama istiyoruz ki bu derelerin membalarında gerekli çalışmalar yapılsın. Hemşehrilerimiz de bu durumdan çok rahatsız. Milletvekillerimizden, bakanlarımızdan rica ediyorum, Nazilli halkının sesini duysunlar” diye konuştu.