Nazilli Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi programı

Nazilli Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Sanatçı Sıtkı Ölmez’in katılımıyla ezgiler konseri ve şiir dinletisi düzenledi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Tarık Akan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap Kırca, İlçe Müftülük Vaizi Sabri Sağlam, STK ve derneklerin ilçe temsilcileri, partililer, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Özcan; “Böylesine güzel bir programda ne konuşsak boş olacaktır. Kendilerinin âlimlikleri, bilgileri, feyizleri ve makamları bizden fazladır. Değerli sunucu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanlarım, değerli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bu anlamlı programa hoş geldiniz. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin tebliğ ettiği dinin temsilcilerinin bu salonu doldurmalarını temennisindeydik. Ancak herhalde pandeminin travmasıdır diyoruz. Sosyal yaşantımız bu süreçte değişiklik gösterdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin müjdelerini hakkıyla, vefalı bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Peygamberimiz (s.a.v.)’in çok güzel evrensel bir sözü var; “Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim” diyor. Kendinden önce gelen tüm kavimleri kapsayıcı, kucaklayıcı bir tebliğ ile insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir dini tebliğ ediyor. Elbette hayatının tamamı hem sözleri hem de yaşayışı ile örnek alınması gereken bir kişi. Bizlere de o güzel örnekleri uygulamak düşüyor. Rabbimize binlerce kez şükürler olsun diyorum. Bu kıymetli programı hazırladıkları için bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sesi ve kalbi güzel üstadımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sema gösterileri eşliğinde ilahi okuyan Sanatçı Sıtkı Ölmez izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Ezgilerin ardından Koca Camii Müezzini İbrahim Mormenekşe Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. Başkan Özcan’ın Çiçek takdiminin ardından program sona erdi.