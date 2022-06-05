Nazilli Belediyesi’nden LGS öğrencilerine moral desteği

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınava girecek öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, LGS çerçevesinde merkezi sınava girecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde Nazilli Belediyesi tarafından kurulan stantları ziyaret eden Özcan, öğrencilere su, meyve suyu ve kek ikram etti. Nazilli Belediyesi olarak ilçe genelinde yakalanan başarının artırılması için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Özcan; “Sınav sonucu ne olursa olsun her bir öğrencimiz bizim umudumuz, geleceğimiz ve kıymetlimiz. Bugün öğrencilerimizi sınava girecekleri okullarda ziyaret ettik. Heyecanlarını paylaştık, umutlarına ortak olduk. Her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.