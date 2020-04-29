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Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN İŞÇİLERE MÜJDE

Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN İŞÇİLERE MÜJDE

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:45
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Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 696 sayılı kanun ile taşerondan kadroya geçen 667 işçiye 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda 5 günlük ikramiye ödeneceğini müjdeledi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana işçi haklarının verilmesi ile ilgili çalışmalar yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, taşerondan kadroya geçiş işlemi tamamlanan 667 çalışana 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda 5 günlük ikramiye ödeneceğini duyurdu.

İkramiye ödemelerinin alınan maaş ve yardım miktarına göre değişiklik göstereceğini belirten Başkan Özcan, kişi başı en az 350 TL’lik bir ek ödeme yapılacağını ifade etti.

Korona virüsün tüm dünyada yayılmasının ardından ülke ekonomilerinin ciddi oranda etkilendiğini ve buna bağlı olarak ailelerin geçinmekte zorluk çektiğini belirten Özcan; “Belediyemizin mali durumuna ilişkin tablo aşikardır. Ancak göreve geldiğimiz 1 yıllık süre içerisinde hiçbir zaman bu durumun arkasına sığınıp çalışanlarımızın maaşlarını ödememezlik yapmadık. Sosyal haklarının tamamının verilmesi, maaşlarının zamanında ödenmesi konusunda büyük hassasiyet gösterdik. Gece gündüz demeden Nazilli halkı için çalışan işçilerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını verdik. Yine ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte 667 işçimize 5 günlük ikramiye ödemesi yaparak onları bir nebze mutlu edelim istedik. Özveri ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden, Belediye İş Sendikası Nazilli Baştemsilcisi Öner Balcı; “Üyelerimizin daha iyi şartlarda çalışması için sendikamızla sürekli iletişim halinde olan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. İşçi haklarının verilmesi noktasında az zamanda çok yol aldık. Sayın başkanımızın bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağına inanıyoruz. Bu yıl 1 Mayıs’ta üyelerimiz için çifte bayram olacak” ifadelerine yer verdi.

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