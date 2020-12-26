Nazilli Belediyesi’nden Eski Sanayi Bölgesi’nde temizlik ve bakım seferberliği

Nazilli Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik, ilaçlama, bakım, onarım, budama ve peyzaj çalışmaları Eski Sanayi Bölgesi’nde devam etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda, 7 müdürlüğe bağlı 227 kişilik ekiple Eski Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Karaçay ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda temizlik faaliyetlerinin yanı sıra bakım, onarım, ilaçlama ve düzenleme çalışması yürüten ekipler, bölgeyi daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşturdu.

Söz konusu faaliyetlerle yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde 4 büyük çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Özcan, “Bu zor günlerle tüm Nazillili hemşehrilerime kurallara riayet ettikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah kurallara riayet ettikçe vaka sayıları daha da düşecektir. Salgının hafiflemesi ile birlikte ekonomik kayıplarımız da en aza inecektir. Kısıtlamanın uygulandığı, vatandaşlarımızın evde olduğu dönemlerde biz de ticari ve sosyal hayatın devam etmesi nedeniyle giremediğimiz alanlarda çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni Sanayi Bölgesi, Devlet Kara yolu üzeri ve Uzun Çarşı ile çevresinde kapsamlı bir şekilde bu çalışmalarımızı yürüttük. Bugün de eski sanayi bölgemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaya ve araç hareketlliliğinin devam ettiği durumlarda istenilen nitelikte bir çalışma yürütmek mümkün olmuyordu. Bugün Eski Sanayi Bölgemizde yıllardır özlemi duyulan bir çalışmayı gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 7 müdürlüğümüz ve birimlerdeki personellerimizle birlikte topyekün bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların neticesini şimdiye kadar gördük. Esnafımız da Pazartesi günü kepengini açtığında bu çalışmaların olumlu sonuçlarını görecektir. Merkez ve kırsal mahallerimizde de hafta içi çalışmalarımız sürüyor. Herhangi aksaklık yaşanması söz konusu değil. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Zorlukları hep birlikte aşacağız. Yarınlar iyi ve güzel olacak” diyerek tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Özcan, “2020 zorlu bir yıldı. Yüzyıllardır yaşanmayan sıkıntıları 1 yıl içerisinde yaşadık. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Bu millet aziz ve necip bir millettir. Bizler geneliyle, yereliyle, kamusu ve özeliyle el ele olduğumuzda çözemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmayacaktır. Elbetteki art arda böyle felaketler yaşamamış olmayı dilerdik. Ancak salgının ilk döneminden bu yana göstermiş olduğumuz fedakarlıkla yaklaşık 50 bin kişinin talebine cevap verdik. Bunlar çok ciddi rakamlar. Her birlikte hareket etmek bizler için büyük bir başarı sağladı. Hepimiz yumruğumuzu aynı yere vurduğumuzda kamu kaynakları da verimli bir şekilde kullanılmış oldu. Ben salgın döneminin sonlanıp ekonomik hayatın canlanacağı, iyi ve güzel bir Türkiye’nin özlemiyle tüm vatandaşlarımın yeni yılını şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.