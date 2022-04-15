Nazilli Belediyesi’nden eğitime tam destek

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayındır İlköğretim Okulu bahçesinde zemin yenileme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi tarafından Bayındır Mahallesi’nde başlatılan ilk ve ortaokul bahçesi zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi. Eski ve kullanılamaz durumda olan zemini iş makinaları ile kazıyan ekipler, stabilize işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede betonlama çalışması yaptı. Çocukların aktivitelerini güvenle yapması için çalışmaları titizlikle sürdüren ekipler, zeminin kuruma aşamasında okul bahçesini şeritlerle koruma altına aldı. Nazilli Belediyesi’nin Bayındır’daki çalışmalarının devam edeceğini belirten Mahalle Muhtarı Yüksel Güzel; “Okul müdürümüz bizlere bu alanda çocukların oyun alanlarının deforme olduğunu ve öğrencilerin düştüğünde yaralandığını söyledi. Biz belediye başkanımıza durumu ilettik. Allah razı olsun kendileri derhal ekipleri gönderdi. Yer tespiti yapıldı ve çalışmalar hemen başladı. Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.