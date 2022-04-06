Nazilli Belediyesi’nden çevre dostu proje

Nazilli Belediyesi tarafından mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapım çalışmaları başladı.

Nazilli Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 1145 metrekare alan üzerine 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması için çalışmalar başladı.

Çöp niteliğindeki organik ve inorganik maddeleri geri dönüşüme kazandırmak için inşasına başlanan merkezde; kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil, elektronik atıklar, bitkisel atık yağ gibi 13 farklı kategoride toplama yapılacak.

Tesisin tamamlanmasının ardından aylık 100 bin kilogram atığın geri dönüşüme kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz günden bu yana doğal kaynakların korunması ve projelerin çevre dostu şekilde sürdürülmesi için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Temizlik İşleri Şantiyemizin yerleşim alanlarına uzak bir noktaya taşınması ve daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı başlatmıştık. Akabinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizin ivedilikle Nazillimize kazandırılması için faaliyetlerimize başladık. Söz konusu proje ile şehrimizden çıkan atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesi ve buradan elde edilen gelirin yine Nazillimiz için harcanması noktasında örnek bir çalışma olacağına inanıyorum” diye konuştu.