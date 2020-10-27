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Nazilli Belediyesi’nden bayrak açıklaması; "Sorumlularla ilgili en sert yaptırım uygulanacak"
NAZİLLİ BELEDİYESİ, BELEDİYE HİZMET BİNASINA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ASILMAK İSTENEN TÜRK BAYRAĞI YERİNE MHP'NİN ÜÇ HİLAL BAYRAĞI ASILMASI KONUSUNDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
AYDIN 27.10.2020, 15:43
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Nazilli Belediyesi, belediye hizmet binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılmak istenen Türk Bayrağı yerine MHP’nin üç hilal bayrağı asılması dolayısıyla soruşturma başlatıldı.
Nazilli Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Nazilli Belediye binamızdan gün içerisinde asılan siyasi parti bayrağına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Durum fark edildiği aynı dakika içerisinde düzeltilmiş olup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla şanlı Türk Bayrağımız belediye binamıza asılmıştır. Nazilli halkının tamamını temsil eden hizmet binamıza siyasi parti bayrağı asılması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi sorumlularla ilgili en sert yaptırım uygulanacaktır."
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