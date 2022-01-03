Nazilli Belediyesi’nden ADÜ Sümer Kampüsü’ne anında müdahale

ADÜ Sümer Kampüsü A Blok’ta bulunan kalorifer dairesinde çıkan yangının ardından harekete geçen Nazilli Belediyesi ekiplerinin ani müdahalesi ile bin 400 öğrenci eğitimlerine kaldığı yerden devam etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü A Blok’ta yer alan kalorifer dairesinde çıkan yangının ardından Nazilli Belediyesi ekipleri harekete geçti. A ve B Blok’ta çıkan arızaya anında müdahale ederek tamiratı gerçekleştiren ekipler, kalorifer dairesi ve derslikleri baştan sona temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.

Eğitimde aksamaya mahal vermeden 2 ayrı ekiple müdahalede bulunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “20 Aralık Pazartesi günü A Blok kalorifer dairesinde yangın çıktığı bilgisini aldık. Öğrencilerimiz B ve C Bloklara aktarıldı. 22 Aralık’ta ise B Blok’ta bir arıza yaşandı. Öğrencilerimizin taşınması söz konusuydu. Bizler de ekiplerimizle anında müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz 2 ayrı çalışmayla Sümer kampüsümüzdeki sorunu ivedilikle çözdüler. 1. aşamada ilk ekibimiz geniş çaplı bir temizlik yaptı. Diğer ekibimiz ise sorunu tespit ederek tesisatı yeniledi. Belediyemizin anında müdahalesi neticesinde bin 400 öğrencimiz şehrimizde kalmış oldu. Tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.