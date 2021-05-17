Nazilli Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi, Yeni Mahalle 161 Sokak ve çevresindeki yaklaşık 9 bin 452 metrekare alanda başlatılan yol yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi.

Merkez ve kırsal mahallelerin tamamında yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren Nazilli Belediyesi, Yeni Mahalle 161 Sokak ve çevresindeki yaklaşık 9 bin 452 metrekare alanda yer alan tüm yolları baştan sona yeniliyor. 161 Sokak’ın kuzey, doğu ve batısında kalan yaklaşık 10 metre genişlik ve 965 metre uzunluğa sahip yolun yapılmasıyla kent merkezindeki modern dokunun tamamlandığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bu bölgede başlattığımız çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Sosyal alanların yer aldığı ve insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan bu sokaklarımızı özel olarak tasarlanan parke taşlarımız ile kent merkezine yakışır bir görünüme kavuşturduk. Benzer bir çalışmayı daha önce Altıntaş Mahallemizde gerçekleştirmiştik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında hız verdiğimiz yol yenileme, bakım ve onarım faaliyetlerimiz kentimizin farklı noktalarında tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.