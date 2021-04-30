Nazilli Belediyesi vatandaşın yanında

Korona virüsle mücadelede kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Nazilli Belediyesi ekipleri günün her saatinde hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsün yayılımı önlemek amacıyla uygulanan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde Nazilli Belediyesi ekipleri vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor. Evlerinden çıkamayan ve 444 1 391 numaralı hattı arayarak taleplerini ileten vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat teyakkuzda olan ekipler; market ve manav alışverişlerinin yansıra diğer temel ihtiyaçlar için de yardım götürüyor.

Son olarak maaşını çekmek için bankaya gidemeyen Fatma Türk ile Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki muayenesine için destek isteyen Bircan Ünal’ın yardımına koşan belediye ekipleri kısıtlama süresince vatandaşlara destek olmaya devam edecek.

Destek talebinde bulunan vatandaşların belediyeye ait hizmet araçları ile evlerinden alınarak gerekli tüm yardımların yapıldığını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bizler pandeminin ilk gününden bu yana tüm ekibimizle birlikte büyük bir fedakarlıkla sahada olduk. 17 günlük kısıtlama süresince de sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Bizlere her zaman çağrı merkezimizi arayarak ulaşabilirler” diye konuştu.