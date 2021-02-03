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Nazilli Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Nazilli Belediyesi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 14 madde karara bağlandı.

AYDIN 03.02.2021, 11:55
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Nazilli Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Nazilli Belediyesi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 14 madde karara bağlandı.

Belediye Meclisi Şubat 2021 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında Belediye Nikah Salonunda yapıldı.

Meclis toplantısında; Devlet Malzeme Ofisi’nden Bilgi İşlem ve Fen İşleri Müdürlüğü servisine araç alımı, Karaçay Mahallesi M20B-07D-3B pafta regülatör yeri amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İsabeyli Mahallesi M20B-06D-3D pafta regülatör yeri amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İsabeyli Mahallesi 20L-ID pafta regülatör yeri amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çapahasan Mahallesi 871 ada 1 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İsabeyli Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına dair plan değişikliği, Yeni Mahalle 2351 Ada 2 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 197 sayılı meslek odalarıyla protokol kapsamı, Deprem Master Planı hazırlanması için komisyon raporu, köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ilçe sınırlarındaki mahallelerin kırsal alan olarak belirlenmesi, Mastaura Antik Kenti içindeki parsellerin kamulaştırılması için plan ve bütçe komisyon raporu, Fen İşleri Müdürlüğü’nün gelir tarife değişikliği ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün gelir tarife değişikliği konuları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen 14 madde oy birliği ile karara bağlandı.
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