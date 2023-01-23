Nazilli Belediyesi su baskını sorununu çözmek için imkanlarını seferber etti

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle 622 ve 622/1 Sokak’ta yağmurlama hattı yapım çalışmalarını tamamladı. Yoğun yağışlar nedeniyle sık sık taşkınların yaşandığı bölgede iş yeri sahipleri rahat nefes aldı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, yoğun yağışlarda alt yapı nedeniyle ciddi sorunların yaşandığı Devlet Hastanesi batısındaki 622 ve 622/1 Sokak’ta çalışmaları tamamladı. Sağanak yağışlarda su birikintisi, yoğun yağışlarda da sık sık taşkınların yaşandığı Yeşil Mahalle genelinde yol ve alt yapı çalışmaları genişletilerek devam ederken, en işlek konum olan hastane yolu ve eczanelerin bulunduğu sokaklarda çalışmalar tamamladı. 520 metre uzunluğundaki yağmurlama hattı döşemesi sonrasında, stabilizesi yapılan yolların kilitli parke taşı döşemeleri gerçekleştirilirken, sokak üzerinde yer alan iş yeri sahipleri ve vatandaş su baskını endişesi yaşamaktan kurtuldu.

Yapılan çalışmaları periyodik aralıklarla bizzat giderek yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yeşil Mahallede çalışmalarımız genişletilerek devam ediyor. Yolların düzenlenmesinden önce en büyük sıkıntımız alt yapı sorunu oluyor. Bu bölge acil çözüm bekleyen bir yerdi ve biz kendi imkânlarımızı seferber ederek öncelikle alt yapı çalışmalarından biri olan yağmurlama hattının döşemesini yaptık. Bu bölgede özellikle vatandaşlarımızın sık kullandıkları eczane ve iş yerlerine yoğun yağışlarda su basıyordu. Yollar da su birikintilerinden dolayı çamur ve balçıkla doluyordu. Artık vatandaşlarımızın mağduriyetini sona erdirdik. Mahallemizin tüm sorunlarını ekip arkadaşlarımızın hazırladıkları planlama çerçevesinde sırasıyla çözeceğiz. Aciliyet sıralaması bizim için öncelikli. Mahallemizin tüm sorunlarını biliyoruz ve çalışmalarımızı buna göre uyguluyoruz” dedi.