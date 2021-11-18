Nazilli Belediyesi, Şimşelli’de menfez yapım işi gerçekleştirdi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şimşelli Mahallesi’nde sel tehlikesine karşı olası can ve mal kaybının önüne geçmek, bağlantı yollarını güvenli hale getirmek ve ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla 4 adet menfez yapım çalışması gerçekleştirdi.

Yoğun yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı ve bağlantı yollarının kapandığı mahallede önlem amaçlı yürütülen çalışmalar kapsamında 4 farklı noktada 10 metre genişlik ve 8 metre uzunluğa sahip menfezler inşa edildi.

Çalışmaları yakından takip ederek ekiplere bizzat destek veren Mahalle Muhtarı Mustafa Özcan, “Ketendere ile mahallemiz arasında yer alan iki adet dere geçişinde menfez çalışmalarımız tamamlandı. Kış aylarında geçişlerimiz çok zorlu ve tehlikeliydi. Aşağı Örencik bağlantı yolumuzda da 2 adet menfez çalışması yürütüldü. Bu dereler taşkınların yaşandığı ve üretim alanlarına zarar veren noktalardı. Bu anlamda da güzel bir çalışma oldu. Yakın zamanda da taş döşeme çalışmalarımız başlayacak. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.